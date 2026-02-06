Скидки
Пьер Гасли купил недвижимость в центре Майами за $ 5 млн

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли приобрёл недвижимость в центре Майами, которая обошлась пилоту в $ 5 млн. Об этом рассказал сам Гасли.

«Как только я узнал о такой возможности, я сразу почувствовал, что это мне подходит. Я путешествую, как и все пилоты Формулы-1, так что для меня очень важно, чтобы в доме была продумана каждая деталь. В этом комплексе в Майами всё замечательно организовано, он отличается качественным дизайном, а также я ценю высокий уровень сервиса.

Он расположен в центре города, превращающегося в мировой центр, а энергетика в этом районе сейчас полностью соответствует тому стилю жизни, который мне нравится», — приводит слова Гасли GPBlog.

Пьер Гасли стал совладельцем команды MotoGP, связанной с «Ред Булл»
