Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя сообщил, что «Мерседес» не показал истинный потенциал на тестах в Барселоне

Монтойя сообщил, что «Мерседес» не показал истинный потенциал на тестах в Барселоне
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об истинном потенциале «Мерседеса» на фоне закрытых тестов в Барселоне.

«Дам вам понимание. То время, что было показано в Барселоне, как я слышал, на деле на три или четыре секунды медленнее, чем истинный потенциал болида. Стоит понимать, мы говорим об отстающей команде, когда она проигрывает две десятые с круга.

Сейчас же время составляет около 1:16, а когда мы вернёмся в Барселону в ходе сезона, время поула будет в районе 1:12. Сможет ли «Мерседес» доминировать? Если считать, что «Мерседес» доминирует, означает ли это, что все клиенты «Мерседеса» будут сильны?» — сказал Монтойя в эфире подкаста AS Colombia.

Материалы по теме
Монтойя: «Ред Булл» будет расплачиваться за развитие машины в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android