Монтойя сообщил, что «Мерседес» не показал истинный потенциал на тестах в Барселоне

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об истинном потенциале «Мерседеса» на фоне закрытых тестов в Барселоне.

«Дам вам понимание. То время, что было показано в Барселоне, как я слышал, на деле на три или четыре секунды медленнее, чем истинный потенциал болида. Стоит понимать, мы говорим об отстающей команде, когда она проигрывает две десятые с круга.

Сейчас же время составляет около 1:16, а когда мы вернёмся в Барселону в ходе сезона, время поула будет в районе 1:12. Сможет ли «Мерседес» доминировать? Если считать, что «Мерседес» доминирует, означает ли это, что все клиенты «Мерседеса» будут сильны?» — сказал Монтойя в эфире подкаста AS Colombia.