«Раздражает». Оливер Берман остался недоволен новыми машинами Формулы-1

Пилот «Хааса» Оливер Берман поделился впечталениями от новых машин Формулы-1.

«Контроль расхода энергии, клиппинг и прочие подобные вещи сильно раздражают. С этим приходится работать чаще, чем прежде. Но это и неудивительно, учитывая то, что теперь моторы больше полагаются на их электрическую составляющую. Всё это было ожидаемо, но ощутить это в реальности было немного грустно», – приводит слова Бермана Motorsport.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».

