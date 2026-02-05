Скидки
Окон отреагировал на слухи о том, что он передвигался на тестах на костылях

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон отреагировал на слухи о том, что он передвигался при помощи костылей на предсезонных тестах в Барселоне.

«Утверждалось, что в Испании я передвигался на костылях. Я посчитал это совершенно возмутительным — вы тоже это видели?..

Мой отец был со мной в Барселоне. Недавно он перенёс операцию на колене, поэтому он передвигался на костылях. Мы даже вместе пошли к десятому повороту, чтобы посмотреть, как ведут себя новые машины при торможении и как складывается и раскладывается переднее крыло», — приводит слова Эстебана Окона Nextgen-Auto.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу объяснил слабые выступления Окона в 2025 году.

