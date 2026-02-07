Скидки
Оскар Пиастри представил шлем на сезон-2026

Комментарии

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен», представил шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2026.

Напомним, по итогам прошлого сезона Пиастри занял третье место в личном зачёте Формулы-1, уступив своему напарнику по команде Ландо Норрису, ставшему чемпионом, и четырёхкратному обладателю титула Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе.

