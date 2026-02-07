Скидки
«Лучший шанс попасть в Формулу-1». Херта — о переходе в Формулу-2

Комментарии

Бывший гонщик IndyCar Колтон Херта высказался о своём переходе в Формулу-2.

«Со стороны команды, руководства и владельцев Формулы-2 все были чрезвычайно позитивны и доброжелательны. Я хочу добиться успеха. Думаю, все они тоже хотят, чтобы у меня всё получилось. Наверное, время покажет, как у нас всё сложится.

Не буду отрицать, что это довольно необычный карьерный путь. Это очень редкое явление. Думаю, многие будут с интересом за этим наблюдать. Что касается меня, то совершенно очевидно, что я хочу попасть в Формулу-1. Я вижу в этом свой лучший шанс.

Поначалу, когда зашла речь об этом, я подумал: «Нет, я профессиональный автогонщик. Я не хочу в 25 лет переходить в юниорскую категорию». Но затем мы обсудили это с отцом, попытались понять плюсы этой ситуации. Я посмотрел расписание и прочее. Это было действительно полезно, чтобы изменить своё мнение», — приводит слова Херты New York Times.

