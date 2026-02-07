Скидки
«Перегрузки стали сюрпризом». Норрис — о болиде 2026 года

«Перегрузки стали сюрпризом». Норрис — о болиде 2026 года
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о первых впечатлениях от болида 2026 года.

«Сейчас болид ощущается как более быстрый. Ускорение и перегрузки, а также влияние на шею стали большим сюрпризом, хотя в поворотах пока машины достаточно медленные. Казалось, что с точки зрения ускорений и нагрузок на тело это совершенно другой уровень. В болиде весело. Он другой. Возможно, в квалификациях нам придётся немного поднимать ногу с педали газа, что непривычно. Но со временем ситуация улучшится, когда гонщики разберутся и будут внесены изменения.

Пилотировать стало веселее — мощности теперь больше, так что приходится активнее бороться с болидом. Некоторые повороты, которые проезжали газ в пол, теперь так не проедешь. В прошлом сезоне третий и девятый повороты в Барселоне проходились с полным газом. В этом году приходится сильно сбрасывать газ. Это может сделать борьбу на трассе лучше. На свежих шинах ты будешь больше отыгрывать на некоторых участках. Во многом предстоит разобраться, в том числе со стратегиями и шинами», – приводит слова Норриса GrandPrix247.

До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
