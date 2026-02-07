Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Рейсинг Буллз»: Хаджар и Линдблад очень похожи

Руководитель «Рейсинг Буллз»: Хаджар и Линдблад очень похожи
Комментарии

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о новичке команды Формулы-1 Арвиде Линдбладе.

«Я очень впечатлён, как на трассе, так и за её пределами. Он очень спокоен, очень хладнокровен. Похоже, что его сложно выбить из равновесия. Чем-то это похоже на то, как я описывал в прошлом году Исака Хаджара. Он просто хочет учиться, просто хочет впитать как можно больше информации. Он многое спрашивает, просит совета, как сделать то или другое.

Конечно, мы оказываем ему помощь и поддержку на всех стадиях. Самое главное — у него есть скорость. Хаджар и Линдблад очень похожи, так что пока всё идёт хорошо», – приводит слова Пермейна пресс-служба серии.

Материалы по теме
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android