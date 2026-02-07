Руководитель «Рейсинг Буллз»: Хаджар и Линдблад очень похожи

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о новичке команды Формулы-1 Арвиде Линдбладе.

«Я очень впечатлён, как на трассе, так и за её пределами. Он очень спокоен, очень хладнокровен. Похоже, что его сложно выбить из равновесия. Чем-то это похоже на то, как я описывал в прошлом году Исака Хаджара. Он просто хочет учиться, просто хочет впитать как можно больше информации. Он многое спрашивает, просит совета, как сделать то или другое.

Конечно, мы оказываем ему помощь и поддержку на всех стадиях. Самое главное — у него есть скорость. Хаджар и Линдблад очень похожи, так что пока всё идёт хорошо», – приводит слова Пермейна пресс-служба серии.