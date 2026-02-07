«Сейчас подходящее время». Рованперя — о переходе в открытые колёса

Двукратный чемпион WRC Калле Рованперя высказался о своём решении перейти в гонки с открытыми колёсами.

«Думаю, сейчас подходящее время, если думать о переходе в другую категорию, поскольку я все ещё молод. Очевидно, не так, как другие участники младших формул, но я всё ещё достаточно молод, так что у нас есть возможность выстроить программу. Поэтому в «Тойоте» пошли на этот шаг и поверили в эту затею, как и я.

Для меня выбор был простым. Если я и собираюсь этим заняться, то нужно действовать сейчас. Я хотел бы всё сделать грамотно. Хочу, чтобы у меня был реальный шанс показать хороший результат и открыть двери к новым путям. Я не хочу ничего упустить. И не хочу заниматься этим, когда мне будет 30 или около того – как было в случае с другими пилотами. Я хочу начать сейчас, когда у меня есть реальный шанс добиться успеха», — приводит слова Рованперя Autosport.