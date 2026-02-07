Скидки
Монтойя обозначил проблемы «Ред Булл» с новым мотором

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал о проблемах «Ред Булл» с новым мотором.

«Могу поделиться с вами небольшой деталью. Как я знаю, двигатель «Ред Булл» уже показал ожидаемую командой надёжность и мощность. Сейчас их беспокоит не надёжность мотора, а электроника. И это до сих пор волнует команду.

У них сейчас нет управляемости, плавности в работе двигателя. Нет плавной передачи энергии. Вся интеграция новая. У многих инженеров есть достаточно опыта, они отлично понимали, что при установке мотора возникнут неполадки. Энергия передаётся не лучшим образом. И с этим у «Ред Булл» будут трудности», — приводит слова Монтойи FormulaPassion.

Доминатор юниорских «формул» никому не нужен в Ф-1. Как так вышло?
