Стелла: команды хорошо подготовились к дебюту нового поколения болидов

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о надёжности новых болидов Формулы-1.

«В целом, думаю, команды показали высокий уровень подготовки перед дебютом нового поколения болидов. Те, кто боялся повторения ситуации 12-летней давности, когда дебют был у гибридных силовых установок, увидели, как быстро исчезли их опасения.

Если говорить о двигателях, то мы увидели, что даже те, кто впервые проверил свой мотор на трассе, смогли набрать хороший километраж. Проблемы с надёжностью, которые возникали на трассе, по крайней мере, если говорить о нас, были связаны со сложностью самого болида 2026 года», — приводит слова Андреа Стеллы Motorsport.