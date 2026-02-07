Скидки
Ландо Норрис: в 2026 году старты станут намного сложнее

Чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, с какими сложностями могут столкнуться пилоты в сезоне-2026.

«Старты станут намного сложнее. Теперь в машинах есть турбонаддув. Раньше для оптимальной работы турбонаддува мы использовали батарею, и двигатель на старте отлично срабатывал, используя батарею и ДВС. Сейчас всё стало намного сложнее. Как только ты начинаешь использовать батарею в любой ситуации, ты в итоге тратишь очень много энергии, которой потом может не хватить на дистанцию всего круга.

То есть ты можешь провести старт, но на трассах вроде Мексики в итоге батарея может разрядиться ещё до того, как вы доедете до первого поворота. Так что будут сложности. Хотя, конечно, сейчас работать с этим сложнее, потому что турбина пока не настроена оптимальным образом, а заряда батареи может не хватать для того, чтобы компенсировать временные потери мощности», – приводит слова Норриса RacingNews365.

