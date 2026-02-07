Скидки
Леклер оценил новый регламент Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о новом регламенте Формулы-1.

«Думаю, это одно из крупнейших изменений в истории чемпионата, что делает всё намного интереснее. С тех пор как я пришёл в Формулу-1, была всего одна крупная смена регламента — в 2022 году. Но она никак не может сравниться с нынешней.

Сейчас нам приходится заново осваивать большинство программ. Нужно намного лучше разобраться в системе, чтобы выжать из этого максимум. Сейчас на многое влияет сам пилот. Важно то, как мы пилотируем, как контролируем ход гонки. Это может стать серьёзным вызовом. И это очень впечатляет», – приводит слова Леклера RacingNews365.

