Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ламмерс назвал пилотов, на которых он возлагает ожидания в сезоне-2026

Ламмерс назвал пилотов, на которых он возлагает ожидания в сезоне-2026
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ян Ламмерс высказался о том, кто из пилотов будет иметь преимущество в следующем сезоне.

«Ну, я думаю, это определённо преимущество для людей, которые и так были интеллектуально одарены. Конечно, мы видели очень сильную манеру вождения от Макса Ферстаппена. Но также и от таких гонщиков, как Карлос Сайнс. Это хорошие, умные гонщики и, конечно же, опытные пилоты, такие как Фернандо Алонсо и другие.

Думаю, они будут очень сильны. Но на самом деле я ожидаю, и должен сказать, что мне также очень любопытно посмотреть, так ли это на самом деле», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android