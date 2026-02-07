Ламмерс назвал пилотов, на которых он возлагает ожидания в сезоне-2026

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ян Ламмерс высказался о том, кто из пилотов будет иметь преимущество в следующем сезоне.

«Ну, я думаю, это определённо преимущество для людей, которые и так были интеллектуально одарены. Конечно, мы видели очень сильную манеру вождения от Макса Ферстаппена. Но также и от таких гонщиков, как Карлос Сайнс. Это хорошие, умные гонщики и, конечно же, опытные пилоты, такие как Фернандо Алонсо и другие.

Думаю, они будут очень сильны. Но на самом деле я ожидаю, и должен сказать, что мне также очень любопытно посмотреть, так ли это на самом деле», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.