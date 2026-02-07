Антонелли рассказал, в чём будет преимущество молодых пилотов в сезоне-2026

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о том, в чём будет преимущество молодых пилотов в сезоне-2026.

«Для всех новичков, которые пришли в Формулу-1 в прошлом году, начало этого года с новой машиной — это своего рода плюс, потому что, очевидно, мы привыкли каждый год ездить на разных машинах.

Мы привыкли как можно быстрее адаптироваться к новой машине. Поэтому, конечно, хорошо, что в этом году у нас новая машина, потому что это своего рода перезагрузка для всех. Особенно для нас, ведь мы привыкли к тому, что каждый год у нас новая машина. Возможно, это позволит нам быстрее освоиться с новыми болидами, чем другим.

Это масштабное изменение правил, и оно, по сути, всё перестраивает, потому что всем приходится заново осваиваться в болидах. Прошлый год был последним годом действия старых правил, и большинство гонщиков очень хорошо знали машину и совершенствовали её.

Это большая возможность, потому что тот, кто лучше всех разберётся в поведении болида и сделает это раньше остальных, действительно сможет изменить ситуацию к лучшему», — приводит слова Антонелли Motorsport.