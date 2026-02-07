Скидки
В McLaren создали особый Artura Spider в честь победы в Кубке конструкторов Ф-1

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition
Комментарии

Компания McLaren Automotive представила лимитированную версию спорткара Artura Spider — McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition. Модель посвящена победе «Макларена» в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона-2025, которая стала уже 10-й в истории команды. Тираж модели ограничен 10 экземплярами.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition

Фото: McLaren Automotive

Автомобиль подготовлен подразделением McLaren Special Operations и отличается раскраской, посвящённой болиду MCL39 и выполненной вручную. Кроме того, на кузов автомобиля нанесена цифра 10. От стандартного McLaren Artura Spider лимитированную модель отличают пакет Black Pack и 10-спицевые сверхлёгкие кованые диски.

Интерьер McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition

Интерьер McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition

Фото: McLaren Automotive

Другая особенность McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition — автографы Ландо Норриса и Оскара Пиастри на накладках на пороги, а также специальная табличка в багажном отделении, на которой перечислены победы, поул-позиции и быстрейшие круги пилотов «Макларена» в сезоне-2025.

Табличка с перечислением побед Ландо Норриса в сезоне-2025

Табличка с перечислением побед Ландо Норриса в сезоне-2025

Фото: McLaren Automotive

Отметим, что стандартный McLaren Artura Spider оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Пиковая мощность автомобиля — 700 л. с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3 секунды, а за 8,4 секунды достигает отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость — 330 км/ч.

Вышивка в честь 10-й победы в Кубке конструкторов

Вышивка в честь 10-й победы в Кубке конструкторов

Фото: McLaren Automotive

В сентябре прошлого года в McLaren Automotive представили другую лимитированную модель — McLaren 750S JC96, посвящённый победе в японском кузовном чемпионате 1996 года.

McLaren F1 короля Брунея продан на аукционе за $ 25,3 млн. Это рекорд для машин марки
Все новости

