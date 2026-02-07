Скидки
«Кадиллак» проведёт съёмочный день на трассе в Бахрейне 9 февраля

Комментарии

Команда Формулы-1 «Кадиллак» проведёт съёмочный день на трассе в Бахрейне 9 февраля. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Второй съёмочный день Cadillac в 2026 году состоится за 48 часов до начала вторых предсезонных тестов в Бахрейне. Напомним, первую обкатку болида «Кадиллак» провёл 16 января на трассе в Сильверстоуне.

Официально ливрея будет показана в рекламе по ТВ во время финального матча Национальной футбольной лиги – Супербоула.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».

