«Так сказал президент ФИА». Тото Вольф — о легальности двигателя «Мерседеса» на сезон-2026

«Так сказал президент ФИА». Тото Вольф — о легальности двигателя «Мерседеса» на сезон-2026
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу слухов о нелегальном двигателе, который собрали в немецком коллективе для участия в сезоне-2026.

«Силовая установка легальна. Она соответствует тому, как написаны правила. Она соответствует тому, как проводятся проверки. Соответствует и тому, как эти параметры измеряются в любом другом транспортном средстве, а обо всём остальном я судить не могу. Так мы видим ситуацию сегодня, и так заявила ФИА. Так сказал президент ФИА, а он кое-что в этом понимает.

Поэтому давайте подождём и посмотрим. Но мы чувствуем себя уверенно», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

У «Мерседеса» есть документы, подтверждающие согласие ФИА использовать двигатели в 2026-м
ФИА изменит проверку двигателей Формулы-1 из-за «Мерседеса» — Corriere dello Sport
