«Кадиллак» установил бокс на Таймс-сквер перед презентацией во время Супербоула

Команда Формулы-1 «Кадиллак» установила специальный бокс на Таймс-сквер — площади в центральной части Манхэттена в городе Нью-Йорке в США — перед презентацией ливреи на сезон-2026.

В данный момент стекло покрыто матовой плёнкой, за которой возможно разглядеть только силуэт шоу-кара.

Показ ливреи состоится в ночь на 9 февраля во время финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США по американскому футболу — Супербоула. Звание чемпиона между собой определят коллективы «Нью-Инглед Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Презентация американского коллектива, который совершит свой дебют в «Королевских гонках», состоится во время рекламной паузы.

С 11 по 13 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные испытания.

«Так сказал президент ФИА». Тото Вольф — о легальности двигателя «Мерседеса» на сезон-2026
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
