«Никто не ожидал дельфинирования в 2022-м». Расселл — о болидах нового поколения Ф-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», прокомментировал слухи, что немецкий коллектив является фаворитом сезона-2026 после прошедших в Барселоне тестов.

«Безусловно, мы хотели сдержать ожидания, потому что какой бы уверенностью мы ни обладали в отсутствие непредвиденных сюрпризов или неожиданных проблем с машиной, подобных дельфинированию, мы всё равно не могли быть уверены на все 100%. Никто не ожидал дельфинирования в 2022 году, так что нельзя исключать ничего и сейчас», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

С 11 по 13 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные испытания.