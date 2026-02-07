Скидки
Оскар Пиастри объяснил свою мотивацию на сезон-2026 Формулы-1

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался о своей мотивации на сезон-2026.

«Определённо есть много суровых уроков, которые усваиваешь, когда дела идут не так, как хотелось бы. Я всегда стараюсь извлечь максимум из любой ситуации, независимо от того, насколько она была хорошей или плохой.

Повторюсь, было много позитивных моментов и просто сильных сторон прошлого сезона, которые я очень хочу перенести в этот сезон. Сам скачок в моей скорости с 2024 по 2025 год было действительно приятно наблюдать и достигать.

Теперь самое важное то, как мы можем подойти к попытке снова достичь такого уровня успеха, — у нас есть своего рода план. И хотя в 2026 году появились некоторые очень разные ключевые аспекты, которые нужно правильно понять, думаю, что сам подход, то, как ты используешь своё время и энергию, то, на что можно оглянуться в прошлом», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.

