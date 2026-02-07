Скидки
Пиастри рассказал, чем занимался в межсезонье после упущенного титула в 2025 году

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») рассказал, чем занимался в межсезонье после того, как занял третье место в личном зачёте, лидируя большую часть 2025-го.

«Для меня было важно просто немного отдохнуть в межсезонье, наверное, пару недель не думать о гонках, что было приятно. Размышления о прошедшем сезоне приходят естественно, думаю, когда ты делаешь шаг назад, особенно в концовке сезона, было здорово оглянуться на все позитивные моменты до этого.

Очевидно, были и более сложные моменты, о которых можно вспомнить, но когда ты отдаляешься от этой жёсткой конкуренции, у тебя появляется время оглянуться назад, всегда легче разглядеть что-то хорошее — этим было приятно заняться. А потом началась работа над подготовкой к этому сезону, потому что всё наступает очень быстро, очевидно, нам многому нужно выжать максимум и обработать из-за множества изменений [в правилах]. Так что получился хороший баланс между всем понемногу», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.

«Всё будет меняться от трассы к трассе». Пиастри — о новых болидах Формулы-1
