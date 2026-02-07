«Не то место, где должна находиться команда». Директор «Альпин» — о целях коллектива в Ф-1

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен обозначил стремление команды Формулы-1 бороться за большие очки.

«Хочу, чтобы мы сражались каждую неделю, надеюсь, за очки. В 2025 году у нас этого не получалось. Были редкие уикенды, когда мы боролись за очки и даже набирали их, но слишком часто оказывались далеко позади.

Это не то место, где должна находиться эта команда. Не там, где традиционно находится Энстоун. Не то, чего хочет «Альпин», не то, где хочет быть любой из нас. Так что нам нужно сражаться в верхней части середины пелотона за очки каждые выходные, думаю, мы сделали всё правильно. Но каждая команда, которая строит новую машину, скажет вам, что она хороша. Решает же то, что происходит на трассе», — приводит слова Нильсена издание RacingNews365.