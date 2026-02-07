«Оказалось сложнее». Нильсен — о раннем решении «Альпин» в 2025-м бросить силы на 2026 год

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал решение французского коллектива бросить в 2025 году обновления болида для разработки машины 2026-го.

«Решение, которое мы приняли, чтобы очень рано переключиться на болид 2026 года, хоть мы и знали, что будет сложно, оказалось на деле сложнее, чем мы предполагали. Отслеживали разработки других команд, как могли, и видели, какие новые детали они привозили.

Мы оказались в самом внизу, потому что рано переключились, а другие продолжали привозить обновления на машины. У нас не было иллюзий, почему оказались там, где оказались. Это больно, но надеюсь, что это было во имя большего блага, увидим, правильно ли мы поступили», — приводит слова Нильсена издание RacingNews365.