Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Оказалось сложнее». Нильсен — о раннем решении «Альпин» в 2025-м бросить силы на 2026 год

«Оказалось сложнее». Нильсен — о раннем решении «Альпин» в 2025-м бросить силы на 2026 год
Комментарии

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал решение французского коллектива бросить в 2025 году обновления болида для разработки машины 2026-го.

«Решение, которое мы приняли, чтобы очень рано переключиться на болид 2026 года, хоть мы и знали, что будет сложно, оказалось на деле сложнее, чем мы предполагали. Отслеживали разработки других команд, как могли, и видели, какие новые детали они привозили.

Мы оказались в самом внизу, потому что рано переключились, а другие продолжали привозить обновления на машины. У нас не было иллюзий, почему оказались там, где оказались. Это больно, но надеюсь, что это было во имя большего блага, увидим, правильно ли мы поступили», — приводит слова Нильсена издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Не то место, где должна находиться команда». Директор «Альпин» — о целях коллектива в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android