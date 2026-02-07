Скидки
Зак Браун назвал претендентов на победу в Формуле-1 сезона-2026

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением, кто является претендентом на победу в сезоне-2026 Формулы-1.

«Похоже, в фаворитах большая четвёрка, но пока сложно понять, в каком порядке. Если бы вы сегодня поставили в Лас-Вегасе, думаю, «Мерседес» выглядит фаворитом на данный момент, но до старта ещё далеко. «Уильямс» не выезжал [в Барселоне], «Астон Мартин» появился только в самом конце, так что непонятно, где находится «Уильямс». В целом похоже на привычный состав фаворитов, но порядок определить сложно», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

С 11 по 13 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные испытания.

