«ФИА предстоит доработать». Зак Браун — о недостатках нового регламента Формулы-1

Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун высказался о новом техническом регламенте Формулы-1.

«Думаю, пелотон будет более растянут, чего и следовало ожидать от нового регламента Формулы. Так, в прошлом году в Абу-Даби, кажется, вся стартовая решётка укладывалась в секунду. Я ожидаю, что теперь это время будет две или три секунды. Но это нормально.

Нам придётся научиться немного по-другому гоняться на этих машинах, потому что у них заканчивается запас энергии, поэтому всё ещё считаю, что ФИА предстоит доработать правила, чтобы, несмотря на стратегию и управление батареей и энергией, у нас не заканчивалась энергия в конце прямых, мы не переходили на режим lift-and-coast. Не думаю, что это будет заметно болельщикам, хоть мы были на три-четыре секунды медленнее, чем в прошлом году [в Барселоне], но этого не видно», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.