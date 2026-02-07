Ваулз рассказал о реакции Сайнса и Албона на пропуск тестов Ф-1 в Барселоне

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал, как отреагировали пилоты коллектива Карлос Сайнс и Алекс Албон на пропуск тестов в Барселоне.

«Они стоят плечом к плечу со мной. Они, как и я, разочарованы, что мы пропустили тесты. Они же гонщики, хотели быть там и тестировать машину, хотя сейчас они одновременно работают в нашем симуляторе, чтобы усилить программу подготовки, но это не то же самое.

Но они оба подписали контракт не на 12 месяцев, а пришли в команду, которая хочет вернуться на вершину. Я предупреждал их обоих заранее о подобных рисках, им нужно быть на моей стороне. Мы будем выжимать из этой команды абсолютный максимум, чтобы по-настоящему ускорить наш путь к вершине. Пропуск тестов — экстремальное следствие. И мы должны это признать, несмотря на это, Карлос и Алекс во многом поддерживают команду», — приводит слова Ваулза издание RacingNews365.