Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваулз рассказал о реакции Сайнса и Албона на пропуск тестов Ф-1 в Барселоне

Ваулз рассказал о реакции Сайнса и Албона на пропуск тестов Ф-1 в Барселоне
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал, как отреагировали пилоты коллектива Карлос Сайнс и Алекс Албон на пропуск тестов в Барселоне.

«Они стоят плечом к плечу со мной. Они, как и я, разочарованы, что мы пропустили тесты. Они же гонщики, хотели быть там и тестировать машину, хотя сейчас они одновременно работают в нашем симуляторе, чтобы усилить программу подготовки, но это не то же самое.

Но они оба подписали контракт не на 12 месяцев, а пришли в команду, которая хочет вернуться на вершину. Я предупреждал их обоих заранее о подобных рисках, им нужно быть на моей стороне. Мы будем выжимать из этой команды абсолютный максимум, чтобы по-настоящему ускорить наш путь к вершине. Пропуск тестов — экстремальное следствие. И мы должны это признать, несмотря на это, Карлос и Алекс во многом поддерживают команду», — приводит слова Ваулза издание RacingNews365.

Материалы по теме
Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину
Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android