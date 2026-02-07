Скидки
Нико Хюлькенберг ответил, что для него важнее — личный успех или развитие проекта «Ауди»

Нико Хюлькенберг ответил, что для него важнее — личный успех или развитие проекта «Ауди»
37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий коллектив «Ауди», высказался о работе в команде.

«Это мечта — выиграть гонку. Подиум уже покорён. Победа в гонке — это своего рода цель, задача, мечта. Речь идёт, чтобы максимально использовать свои возможности, потенциал, заложенный в машине, просто выжать из него всё. Очевидно, всё зависит от того, с чего мы начнём, насколько будем конкурентоспособны в этом году. Мы до сих пор не знаем этого. Конечно, это была бы мечта, но нам нужно набраться немного терпения и посмотреть, где мы окажемся на старте.

Личный успех или будущее для «Ауди»? И то, и другое — помочь проекту, быть ценным активом. Но в то же время сделать всё возможное для успеха как в моей личной карьере, так и для команды», — приводит слова Хюлькенберга издание RacingNews365.

