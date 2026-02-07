Скидки
«Все были удивлены». Зак Браун — о двигателе «Ред Булл» на тестах Ф-1 в Барселоне

«Все были удивлены». Зак Браун — о двигателе «Ред Булл» на тестах Ф-1 в Барселоне
Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун рассказал о своих впечатлениях от двигателя коллектива «Ред Булл», который совершил свой дебют на предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

«Двигатель «Ред Булл» был очень сильным. Думаю, все были приятно удивлены. Мне бы хотелось, чтобы они были не так быстры, но я впечатлён их работой, потому что они вышли, накатали много кругов и выглядят очень конкурентоспособными», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

С 11 по 13 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные испытания. Первый этап сезона-2026 — Гран-при Австрии Австралии, который пройдёт с 6 по 8 марта.

