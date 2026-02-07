Скидки
Серхио Перес и Валттери Боттас пошутили про стиль одежды Макса Ферстаппена

Комментарии

Пилоты команды Формулы-1 «Кадиллак» Серхио Перес и Валттери Боттас пошутили про 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из коллектива «Ред Булл».

«Ох, Макс… Думаю, у него одна пара кроссовок и одна пара джинсов на всю жизнью (смеётся)», — сказал Перес на YouTube-канале Esquire UK.

Валттери также рассмеялся и подтвердил слова Серхио.

36-летний мексиканец выступал вместе с нидерландцем в составе «Ред Булл» на протяжении четырёх сезонов — с 2021 по 2024 год. За это время Серхио единожды стал вице-чемпионом Формулы-1 (2023), а в 2022-м занял третье место в личном зачёте.

Комментарии
