В «Феррари» оценили систему помощи от ФИА для команд Ф-1 со слабыми двигателями

Комментарии

Главный моторист «Феррари» Энрико Гуалтьери высказался о помощи командам Формулы-1 в сезоне-2026 со стороны ФИА в случае слабых силовых установок.

«Что касается ADUO, этот механизм позволяет проводить дополнительные обновления и разработки в течение сезона. Это новый процесс для всех: для ФИА, для производителей силовых установок. Мне кажется, он достаточно чётко прописан с точки зрения разрешений и возможностей.

Очевидно, потребуется время, чтобы привыкнуть к нему и к результатам, но считаю, что он достаточно надёжен для достижения той цели, ради которой был создан. Пока мы определённо чувствуем себя комфортно с этим процессом и поддерживаем связь с ФИА на случай дополнительных требований, но на данный момент нас всё устраивает», — приводит слова Гуалтьери издание RacingNews365.

