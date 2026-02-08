Скидки
Пермейн — о Лоусоне: хочу вывести на уровень, где будем стремиться удержать его в команде

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о 23-летнем новозеландском гонщике Лиаме Лоусоне.

«Что я хочу от него — это вывести его на уровень, где мы будем стремиться удержать его в команде. Хочу, чтобы он показывал такие результаты, которые заставят нас думать: «Вау, мы должны держаться за этого парня, он действительно хорош». Я иногда вижу настоящую гениальность в его пилотаже. В нём есть настоящий талант», — приводит слова Пермейна издание GPblog.

С 11 по 13 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные испытания. Первый этап сезона-2026 — Гран-при Австрии Австралии, который пройдёт с 6 по 8 марта.

