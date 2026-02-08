«Прошёл через всё возможное за три гонки». Марти — о дебюте в Формуле-Е

20-летний испанский гонщик Пепе Марти, выступающий в Формуле-E за команду Cupra Kiro, пошутил про свой дебют в серии в сезоне-2025/2026.

«Да, это было похоже на боевое крещение. Мой первый опыт на мокрой трассе случился прямо на старте гонки при входе в первый поворот. Так что да, довольно интересная гонка для меня.

Очевидно, практика оказалась практически бесполезной, если так можно сказать, потому что условия в гонке были совершенно другими. И да, я доволен результатом. Я уже прошёл через всё возможное за три гонки (смеётся). У меня была авария, штраф «стоп-энд-гоу». Было абсолютно всё, что только может случиться, кроме Pit Boost и дуэлей.

Это единственное, что, надеюсь, я смогу испытать и осилить в Джидде — и то, и другое одновременно. Pit Boost и, возможно, дуэли — было бы здорово», — приводит слова Марти RacingNews365.