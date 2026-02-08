Скидки
Мик Шумахер поделился впечатлениями от тестов IndyCar на овале

Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер поделился впечатлениями от тестов болида IndyCar на овале.

«Из-за довольно высокого дорожного просвета машина довольно сильно раскачивалась, задняя ось вела себя достаточно свободно. После внесённых изменений в настройки стало проще. В целом, мне кажется, мы опробовали две радикальных версии настроек, которые хотели изучить. У нас была недостаточная поворачиваемость, в то же время задняя ось вела себя достаточно нестабильно. Мне было полезно испытать всё это на себе, чтобы изучить поведение болида в разных ситуациях.

В целом я буду чувствовать себя увереннее и комфортнее. Очевидно, с недостаточной поворачиваемостью мне будет проще, поскольку она обеспечивает безопасный и надёжный пилотаж. Теперь мне нужно понять, насколько мне комфортно управлять этой машиной и как мне настроить её под себя», — приводит слова Мика Шумахера Motorsport.

Мик Шумахер — об IndyCar: мы здесь не для того, чтобы что-то доказывать, а чтобы учиться
