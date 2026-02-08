Скидки
«Маленькому Зорро исполняется 30». Гасли поделился забавной архивной фотографией

«Маленькому Зорро исполняется 30». Гасли поделился забавной архивной фотографией
Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился архивной фотографией из детства на своей странице в социальных сетях в честь собственного тридцатилетия.

«Маленькому Зорро сегодня исполняется 30 лет. Я очень благодарен за жизнь и людей, которые меня окружают, огромное спасибо за поддержку, любовь и мотивацию! Это всегда очень много значит! Тридцатка — погнали!» — написал на своей странице в социальных сетях Пьер Гасли.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Альпин» по итогам сезона заняла 10-е, последнее место в командном зачёте.

