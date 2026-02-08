«Маленькому Зорро исполняется 30». Гасли поделился забавной архивной фотографией

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился архивной фотографией из детства на своей странице в социальных сетях в честь собственного тридцатилетия.

«Маленькому Зорро сегодня исполняется 30 лет. Я очень благодарен за жизнь и людей, которые меня окружают, огромное спасибо за поддержку, любовь и мотивацию! Это всегда очень много значит! Тридцатка — погнали!» — написал на своей странице в социальных сетях Пьер Гасли.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Альпин» по итогам сезона заняла 10-е, последнее место в командном зачёте.