Патрезе: «Мерседес» — фаворит в Кубке конструкторов

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о расстановке сил в предстоящем сезоне.

«При прошлой смене регламента «Мерседес» уже показал, насколько он хорош и насколько умеет находить правильные решения. Все говорят, что у них отличный новый проект, но мне интересно посмотреть, как они выступят на фоне своих соперников. Все говорят о «Мерседесе», но никто не знает, получится ли хорошая машина у Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» с «Хондой». Мы знаем, что, когда у них получается хороший двигатель, «Хонда» не так уж и плоха.

Конечно, в новом регламенте следить за чемпионатом стало интереснее и фанатам, и медиа. Без этого было бы скучно, как и в прошлом сезоне, когда мы уже знали, что «Макларен» будет фаворитом. Теперь может случиться что угодно. И это отлично, чтобы поддерживать интерес. Сейчас «Мерседес» — фаворит в Кубке конструкторов. Но помните, что у «Макларена» будет такой же мотор. Они способны построить хорошую машину. Так что нужно посмотреть, как «Макларен» выступит в новом регламенте», – приводит слова Патрезе FormulaPassion.