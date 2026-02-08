Скидки
«Према» назначила нового руководителя

«Према» назначила нового руководителя
Инженер Стивен Митас был назначен на должность руководителя и исполнительного директора коллектива «Према». Об этом сообщает FormulaPassion.

Митас ранее работал инженером в программе «Порше» в LMP1 в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и руководил «Кадиллаком» в классе гиперкаров. Кроме того, у Митаса есть опыт в Формуле-1 — он работал инженером в «БМВ».

Напомним, ранее «Прему» покинула семья Розен, представители которой долгие годы занимали ключевые позиции в руководстве коллектива.

В прессе неоднократно появлялись слухи о возможном банкротстве коллектива.

Напомним, «Према» выступает в младших формулах, а также в IndyCar.

