«Нужно было пройти через это». Ваулз — о пропуске «Уильямсом» тестов в Барселоне

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о пропуске командой тестов в Барселоне.

«Я не беспокоюсь по поводу пропущенных тестов. Как бы странно это ни звучало, но мы как организация должны пройти через подобное. Хотелось бы, чтобы всё было не столь радикально, но нам нужно пройти через это, чтобы убедиться в том, что мы разобрались со всеми аспектами бизнеса, которые не соответствовали должному уровню. Мы над этим работаем.

Я увидел, насколько сплотились гонщики, руководство и команда. Даже сейчас, когда мы готовимся к тестам в Бахрейне и последующим заездам, мы продолжаем анализировать, что можем сделать сейчас. Нам нужно внести изменения, которые помогут нам продвинуться в правильном направлении», – приводит слова Ваулза официальный сайт чемпионата.

