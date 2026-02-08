Скидки
Хилл: «Феррари» всегда хорошо выступает на тестах

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о значимости итогов предсезонных тестов в Формуле-1.

«На тестах «Феррари» всегда хорошо выступает. Не знаю, возможно, это связано с давлением, которое всегда испытывает «Феррари». Что касается «Ред Булл», то команда часто хорошо прячет истинный потенциал.

В прошлом были настоящие специалисты по успешным выступлениям на тестах. Например, руководитель «Эрроуз» Том Уокиншоу или Эдди Джордан. Во время тестов они показывали лучшие времена для спонсоров, после чего в гонках исчезали в безвестности. Никогда не понимал, зачем выставлять себя такими дураками», — приводит слова Хилла FormulaPassion.

Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
