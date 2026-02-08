Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: извлёк достаточно уроков из своего выступления в сезоне-2025

Пиастри: извлёк достаточно уроков из своего выступления в сезоне-2025
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об уроках, которые он извлёк из сезона-2025.

«Безусловно, вторая половина сезона в исполнении Норриса была сильной, и он заслуженно стал чемпионом. Первая часть года, вероятно, была не такой простой, как ему хотелось бы, но лучше дать ему возможность ответить на все вопросы. Для меня это было больше, чем просто череда событий, произошедших во второй половине моего сезона, которых я бы не пожелал во многих отношениях, и это главный урок для меня.

Я многому научился на собственном опыте, но важно также следить за другими, хотя и мне самому было чему поучиться. Даже во второй половине сезона, когда Макс и «Ред Булл» отыгрались после такого отставания, было чему у них поучиться. Но я думаю, что из своего сезона я извлёк более чем достаточно уроков и постарался улучшить свои результаты в этом году», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

Материалы по теме
Оскар Пиастри объяснил свою мотивацию на сезон-2026 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android