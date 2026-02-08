Пиастри: извлёк достаточно уроков из своего выступления в сезоне-2025

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об уроках, которые он извлёк из сезона-2025.

«Безусловно, вторая половина сезона в исполнении Норриса была сильной, и он заслуженно стал чемпионом. Первая часть года, вероятно, была не такой простой, как ему хотелось бы, но лучше дать ему возможность ответить на все вопросы. Для меня это было больше, чем просто череда событий, произошедших во второй половине моего сезона, которых я бы не пожелал во многих отношениях, и это главный урок для меня.

Я многому научился на собственном опыте, но важно также следить за другими, хотя и мне самому было чему поучиться. Даже во второй половине сезона, когда Макс и «Ред Булл» отыгрались после такого отставания, было чему у них поучиться. Но я думаю, что из своего сезона я извлёк более чем достаточно уроков и постарался улучшить свои результаты в этом году», — приводит слова Пиастри RacingNews365.