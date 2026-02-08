Хилл обозначил неожиданное преимущество Алонсо над молодыми пилотами на тестах Ф-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о том, какое преимущество есть у двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо на тестах в сравнении с молодыми пилотами.

«Я не знаю, слушают ли нас действующие пилоты Формулы-1 или резервные пилоты, но если они захотят оспорить наше мнение о том, чем они занимаются и что им разрешено делать во время тестов, то я был бы рад услышать их мнение.

Думаю, у нас была свобода действий, и я многому научился благодаря этому, когда управлял машиной.

А сейчас я не знаю, как это происходит. Я имею в виду, что такой гонщик, как Фернандо, вероятно, может делать всё, что ему вздумается, но, знаете, молодые гонщики, скорее всего, следуют указаниям команды», — приводит слова Хилла Sky Sports.