«7:1 в его пользу». Норрис — о сравнении с Хэмилтоном

Чемпион мира 2025 года пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о сравнении себя с семикратным обладателем титула Льюисом Хэмилтоном из «Феррари».

«Сравнение с Хэмилтоном? Это странное чувство. Но также потрясающее. Я со своей стороны даже не могу сравнить себя с Льюисом. Счёт сейчас 7:1 в его пользу. И я думаю: «Мне нужно провести еще шесть таких лет – или три, чтобы сравняться с Максом Ферстаппеном.

Надеюсь, я получу дополнительный уровень уважения. Нужно много усилий, чтобы достичь того, чего мы с командой добились в прошлом сезоне. Классно – своего рода бонус. Не обязательно, я не прошу о чём-то подобном, это просто следствие», – приводит слова Норриса GPBlog.