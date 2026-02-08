Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас рассказал о пользе работы резервистом «Мерседеса»

Боттас рассказал о пользе работы резервистом «Мерседеса»
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас высказался о том, чем ему поможет работа резервистом «Мерседеса» в 2025 году.

«Думаю, в роли резервиста я посмотрел на Формулу-1 под другим углом. Когда участвуешь в гонке, когда ты на трассе, единственная связь со всем происходящим — твой гоночный инженер. Это единственный источник информации. Но в каждой сессии каждый уикенд я слышал всё, все каналы связи. И намного детальнее увидел работу команды, когда дело доходит до операций, связанных с событиями на трассе. Сейчас у меня намного больше знаний.

Когда ты являешься боевым пилотом, работаешь с небольшой группой людей, пытаясь упростить часть процессов, чтобы отдать приоритет другим задачам. Но с появлением большего количества времени увидел, как всё работает, что может помочь мне в новой команде, которая начинает выступать с нуля. Уверен, ещё будут ситуации, в которых я буду отвечать на вопрос себе: «А как бы поступил «Мерседес»? — приводит слова Боттаса RacingNews365.

Материалы по теме
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android