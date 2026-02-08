Боттас рассказал о пользе работы резервистом «Мерседеса»

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас высказался о том, чем ему поможет работа резервистом «Мерседеса» в 2025 году.

«Думаю, в роли резервиста я посмотрел на Формулу-1 под другим углом. Когда участвуешь в гонке, когда ты на трассе, единственная связь со всем происходящим — твой гоночный инженер. Это единственный источник информации. Но в каждой сессии каждый уикенд я слышал всё, все каналы связи. И намного детальнее увидел работу команды, когда дело доходит до операций, связанных с событиями на трассе. Сейчас у меня намного больше знаний.

Когда ты являешься боевым пилотом, работаешь с небольшой группой людей, пытаясь упростить часть процессов, чтобы отдать приоритет другим задачам. Но с появлением большего количества времени увидел, как всё работает, что может помочь мне в новой команде, которая начинает выступать с нуля. Уверен, ещё будут ситуации, в которых я буду отвечать на вопрос себе: «А как бы поступил «Мерседес»? — приводит слова Боттаса RacingNews365.