Экс-пилот Ф-1: интуиция подсказывает, что «Мерседес» выглядит сильным перед сезоном-2026

Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что «Мерседес» выглядит сильным на тестах перед сезоном-2026, но не списывает со счетов «Ред Булл» и «Феррари».

«Мне кажется, ещё рано делать выводы о положении команд. У некоторых есть проблемы, которые им предстоит решить. Уверен, у всех возникали трудности в течение всех дней проведённых тестов. И, как всегда, истинная картина прояснится только на первой гонке. Всегда остаётся место неизвестности.

Ходят слухи, что снова лидирует «Мерседес», потому что они просто наматывают круг за кругом. Но и «Ред Булл» тоже показывал очень, очень достойные результаты. Так что да, мы не знаем. Думаю, такие команды, как «Мерседес», конечно, подготовились к сезону крайне основательно.

Но многое также будет зависеть от того, как «Ред Булл» смогут адаптироваться к своему силовому агрегату, и от «Феррари», которые, как всегда кажется, находятся в шаге от возвращения к победам, но что-то идёт не так. Вспомните прошлый год — даже последние два года, но особенно прошлый — «Феррари» оказывалась второй по скорости на тестах, но затем в сезоне это ни во что серьёзное не выливалось. Так что тесты — всегда лотерея, но моя интуиция подсказывает, что «Мерседес», вероятно, выглядит сильнее всех», — приводит слова Херберта издание RacingNews365.