Окон — о карьере в Ф-1: я здесь, чтобы бороться за титул в будущем

Пилот «Хаас» Эстебан Окон заявил, что не остался бы в Формуле-1, если бы не верил в возможность в будущем бороться за чемпионский титул.

«Иначе меня бы здесь не было. Это то, к чему я стремлюсь в будущем. Со многими гонщиками случалось так, что они оказывались в нужном месте в нужное время.

Если взглянуть на 2023 год, вспоминаю Канаду, все первые гонки сезона. Я сражался с Ландо три гонки подряд, битвы на последнем круге за шестое-седьмое места. А теперь у него машина, способная побеждать.

Думаю, главное — никогда не сдаваться, вот честный ответ. Я здесь, чтобы бороться за это [титул] в будущем, определённо. Иначе зачем мне так усердно тренироваться, прикладывать столько усилий, чтобы быть здесь и бороться за 10-е место? Это то, чем мы занимаемся сейчас. Но не в этом заключается мечта», — приводит слова Окона издание RacingNews365.