Норрис — о работе с новыми болидами Ф-1: нам хорошо платят, так что жаловаться не на что

Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис считает, что новые технические регламенты сделают пилотирование сложнее, но не превратят чемпионат в чисто инженерную серию. По словам гонщика «Макларена», с машинами нового поколения пилотам придётся не только атаковать на пределе, но и гораздо точнее управлять расходом энергии батареи.

«Всё меняется. На некоторых трассах по-прежнему можно будет ехать «в пол», но на длинных автодромах — Баку, Спа, Сильверстоуне — ситуация будет иной. Ты всё ещё поднимаешь ногу на долю секунды и стараешься тормозить как можно позже.

Всё равно нужно понимать, как управлять машиной максимально быстро. Просто к этому добавляется ещё один уровень сложности. Раньше ты всегда старался как можно раньше нажать газ в пол, а теперь иногда это не лучший вариант.

Да, инженерии стало больше, но всё равно именно гонщик выполняет все действия и принимает решения. Это просто делает нашу работу чуть сложнее. Но нам за это хорошо платят, так что жаловаться не на что», — приводит слова Норриса издание GPblog.

По мнению Норриса, новые болиды позволят чаще ошибаться, но именно это и станет частью вызова для пилотов в обновлённой Формуле-1.

