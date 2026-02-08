Майкл Бэй подал иск на $ 1,5 млн против «Кадиллака» за отменённую рекламу для Супербоула

Американский режиссёр Майкл Бэй подал многомиллионный иск к «Кадиллаку», обвинив бренд в краже его идей для рекламного ролика к Супербоулу, посвящённого выходу в Формулу-1.

Бэй утверждает, что его наняли для создания рекламы, которая должна была представить ливрею автомобиля «Кадиллак» перед дебютом команды в Формуле-1 в 2026 году. Однако проект был внезапно свёрнут, а его концепты якобы были использованы без оплаты. Режиссёр требует компенсацию в размере не менее $ 1,5 млн.

«Похоже, они украли идеи и работу Бэя для рекламы, не заплатив за них», — говорится в иске, который цитирует издание GPblog. В документе утверждается, что «Кадиллак» изначально планировал получить рекламу «в стиле Майкла Бэя» по минимальной цене.

Согласно данным, Бэй и его команда работали над проектом в круглосуточном режиме, а сам режиссёр, по его словам, провёл бессонную ночь, разрабатывая концепции ролика. Однако 6 декабря фриланс-продюсер сообщил ему, что агентство приняло решение «двигаться в другом направлении».

В иске также упоминается якобы отправленное сообщение от генерального директора команды Дэна Таурисса, который выразил недовольство ситуацией и пообещал найти для Бэя будущий проект без участия агентства.