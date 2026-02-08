Скидки
Вольф — о Расселле: приятно, когда твой гонщик — фаворит, но мы ещё ничего не доказали

Вольф — о Расселле: приятно, когда твой гонщик — фаворит, но мы ещё ничего не доказали
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пилот Джордж Расселл заслужил статус фаворита на титул 2026 года, но отметил, что команда пока не доказала, что у неё есть машина для побед.

«Всегда приятно, когда твой гонщик — фаворит у букмекеров,. Думаю, он это заслужил, потому что он один из лучших. Он показал нам, на что способна наша машина, и в целом был для нас более чем великолепен. Но в то же время побеждает всегда лучший гонщик в лучшей машине.

А мы ещё не доказали, что у нас есть всё для того, чтобы сказать, что мы достаточно хороши. Мы ещё не были на жаре в Бахрейне с его абразивным покрытием, которое всегда было для нас сложным. Так что, надеюсь, букмекеры правы. Но поверю в это, когда увижу результаты команды, которые это подтвердят», — приводит слова Вольфа издание Crash.net.

