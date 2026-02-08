Комацу: я не знал, как помочь Грожану после конфликта с Уэббером на ГП Японии в 2012-м

Нынешний руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу, бывший инженер Ромена Грожана («Лотус»), рассказал, как он не смог помочь пилоту после конфликта с Марком Уэббером («Ред Булл») на Гран-при Японии 2012 года.

В 2012 году Грожан, который только что вернулся после дисквалификации за инцидент в Спа, в первой же гонке столкнулся с Уэббером на старте. После заезда австралиец ворвался в комнату француза и устроил там погром.

«После гонки Марк Уэббер ворвался в комнату Ромена, лягая и колотя каждую панель, какую только можно представить, — а затем с грохотом ушёл. А Ромен лежал на полу и рыдал.

Для меня, если бы я был на его месте, даже если бы я был виноват, если бы кто-то вломился и начал ломать все панели, я бы вышвырнул этого парня, верно? Но он не мог этого сделать, понимаете? Но в том эмоциональном состоянии я не знал, как лучше всего мне ему помочь. Вот в чём проблема. Я не мог предложить ничего существенного, понимаете? Но думаю, если бы у меня было больше жизненного опыта, мог бы отнестись к этому по-другому. Я мог бы пройти через любую проблему, которая у него была, вместе с ним. И это могло бы изменить многое. Сейчас я знаю, как, но тогда я просто не мог этого сделать.

Но когда я встретил Ромена несколько лет назад в Интерлагосе, сказал ему: «Я действительно чувствую, что подвёл тебя тогда, не сумев помочь, потому что я не знал как, понимаешь? Мне бы хотелось, чтобы у меня тогда было на пять лет больше жизненного опыта. Я поступил бы иначе, прошёл бы этот путь вместе с тобой, чтобы помочь тебе выбраться из той ямы». Но Ромен сказал мне: «Аяо, мы выросли вместе. Мне не нужен был тогда Аяо с пятью годами дополнительного жизненного опыта. Я не хотел бы ничего менять».

Знаете, он замечательный человек. Но я всё равно жалею, что не смог сделать больше», — заявил Комацу в подкасте High Performance Podcast.