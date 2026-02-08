Ваулз: мы не на уровне чемпионской команды, но движем каждый элемент вперёд

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз заявил, что команда находится в стадии перестройки и не рассматривает себя в качестве претендента на титулы в ближайшее время.

«Мы не на уровне чемпионской команды по всем направлениям. Но мы движем каждый элемент команды вперёд в правильном направлении. Часть этого процесса — постоянные инвестиции в наше долгосрочное будущее, и я не могу подчеркнуть это достаточно сильно», — приводит слова Ваулза официальный сайт серии.

Он также напомнил, что результат сезона-2025, в котором «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, должен стать базовым ориентиром на будущее.